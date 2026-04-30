İstanbul’da 1 Mayıs kutlama yerleri açıklandı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde alınan güvenlik önlemlerini ve resmi kutlama alanlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, kentteki kutlamalar Kadıköy ve Kartal ilçelerinde gerçekleşecek. Belirlenen bu iki alan dışındaki tüm bölgelerde izinsiz gösteri, yürüyüş ve organizasyonlara kesinlikle izin verilmeyecek.

SENDİKA VE PARTİLERİN KUTLAMA SAATLERİ BELLİ OLDU

Valilik, 1 Mayıs'ın dünyada olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirterek sendika ve siyasi partilerin yaptığı resmi başvuruları karara bağladı. Alınan onaylar doğrultusunda, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TKP'nin kutlama yapacağı meydanlar ve toplanma saatleri netleşti. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu kapsamda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı için, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP ise Kartal Meydanı’nda 12.00 - 19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır. Bu etkinlikler dışında ilimiz genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı yapılmayacaktır"

DÖRT İLÇEDE 24 SAATLİK KESİN YASAK UYGULANACAK

Kutlamaların güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesini sağlamak amacıyla İstanbul'un merkezi konumundaki dört ilçede geniş çaplı yasaklar yürürlüğe girecek. Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs günü boyunca çadır kurmadan mitinge kadar her türlü etkinliğin kanuni dayanaklarla engelleneceği bildirildi. İlgili birimlerin tam kadro tedbir alacağı belirtilen valilik açıklamasında, vatandaşlara yasa dışı faaliyetler konusunda duyarlılık çağrısı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’umuzun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimizce; Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklanmıştır. İlimiz genelinde, izinli miting ve kutlamalar dışında hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyecektir. Bu yönde alınması gereken tüm tedbirler, ilgili birimlerimizce alınacak olup, vatandaşlarımızdan, bu tür provokatif eylem, gösteri vb. yasa dışı faaliyetler konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz"