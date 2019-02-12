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İstanbul'da 2 ton skunk ele geçirildi! Bursa'da 200 kişi gözaltına alındı

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Saroz Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren operasyonla tek seferde 2 ton skunk uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu. 2 şüphelini gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri de paylaştı. İçişleri Bakanı Soylu da İstanbul polisince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi. Soylu, Bursa'da bu sabah 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda 200 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi

İstanbul'da 2 ton skunk ele geçirildi! Bursa'da 200 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul polisince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, Bursa'da bu sabah 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda 200 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Operasyona ait görüntüleri de paylaşan Yerlikaya şunları söyledi:

"Saroz Körfezi’nden İstanbul’a kadar süren operasyonla tek seferde 2 Ton SKUNK uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki SKUNK uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube NARKOTİM ekiplerimizi yürekten kutluyorum"

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul #2 ton esrar
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