​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Saroz Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren operasyonla tek seferde 2 ton skunk uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu. 2 şüphelini gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri de paylaştı. İçişleri Bakanı Soylu da İstanbul polisince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi. Soylu, Bursa'da bu sabah 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda 200 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul polisince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.



Soylu, Bursa'da bu sabah 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda 200 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.



İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili açıklama yaptı.



Operasyona ait görüntüleri de paylaşan Yerlikaya şunları söyledi:



"Saroz Körfezi’nden İstanbul’a kadar süren operasyonla tek seferde 2 Ton SKUNK uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki SKUNK uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube NARKOTİM ekiplerimizi yürekten kutluyorum"



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