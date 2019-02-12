İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul polisince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Soylu, Bursa'da bu sabah 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda 200 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Operasyona ait görüntüleri de paylaşan Yerlikaya şunları söyledi:
"Saroz Körfezi’nden İstanbul’a kadar süren operasyonla tek seferde 2 Ton SKUNK uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki SKUNK uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube NARKOTİM ekiplerimizi yürekten kutluyorum"
ulusal.com.tr
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Saroz Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren operasyonla tek seferde 2 ton skunk uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu. 2 şüphelini gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri de paylaştı. İçişleri Bakanı Soylu da İstanbul polisince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi. Soylu, Bursa'da bu sabah 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda 200 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul polisince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.