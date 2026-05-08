İstanbul’da 200 Milyonluk dev darbe: 1 Milyon uyuşturucu hap ele geçirildi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; Bayrampaşa ve Güngören’de belirlenen iki adres ile bir araç hedef alındı. 1 milyon adet uyuşturucu hapın yanı sıra hap üretiminde kullanılan makinelerin ve piyasa değeri milyonları bulan kaçak kozmetik ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

OPERASYONUN AYRINTILARI VE ELE GEÇİRİLENLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu gerçekleştirilen baskınlarda, uyuşturucu üretiminin ve dağıtımının yapıldığı noktalar tek tek deşifre edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilenlerin listesi, kaçakçılığın ve uyuşturucu ticaretinin boyutlarını gözler önüne serdi:

Zehir Stoğu: Toplam ağırlığı 181 kilogramı aşan, pregabalin içerikli yaklaşık 1 milyon adet uyuşturucu kapsül.

Üretim Hattı: Uyuşturucu imalatında kullanılan 71 kilogram boş kapsül, 150 kilogram katkı maddesi ve seri üretim yapabilen 5 adet özel makine.

Kaçak Kozmetik: Operasyonun kaçakçılık ayağında ise 84 koli içerisinde toplam 21 bin adet kaçak kozmetik ürününe el konuldu. Bu ürünlerin detaylı inceleme için Güngören Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildiği öğrenildi.



ŞÜPHELİLER VE ADLİ SÜREÇ

Operasyon kapsamında yakalanan K.M., M.K., M.K., B.B., U.A. ve Z.M. isimli 6 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) kapsamında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan isimlerden K.M.’nin, daha önce de 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında iki ayrı suç kaydının bulunduğu saptandı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerin, mevcutlu olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.