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İstanbul’da 23 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da 23 kaçak göçmen yakalandı. Edirne'ye doğru yola çıkan göçmenlerin Afganistan Uyruklu olduğu tespit edildi. Tekirdağ'da da ekipler yurt dışına çıkmaya çalışan 141 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da 23 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye'nin kaçak göçmenlerle ilgili yürüttüğü mücadele sürerken, sınırlarda hereketlilik yaşanıyor.

İstanbul'dan Edirne'ye gitmeye çalışan  Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. 

Araçta yapılan incelemede, 12'si 18 yaşından küçük olmak üzere Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen bulundu.

Ayrıca, 23 sırt çantası, 1 lastik deniz botu, 1 şişirme pompası ve 2 kürek ele geçirildi.

Kaçak göçmenleri 500 lira karşılığında anlaşarak Edirne’ye götürmeye çalıştığı ileri sürülen minibüs şoförü Muhammet A. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tekirdağ'da 141kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri Tekirdağ'da D-100 ve D-110 kara yolundaki yol kontrol noktasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı. 

Ekipler yol kontrolünde yapılan aramalarda Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Mısır, Fas, Eritre, Sirilanka, Irak ve Somali uyruklu 141 düzensiz göçmeni yakaladı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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