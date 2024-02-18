İstanbul'da 25 bin 27 kişi yakalandı!
İstanbul'da kent genelinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. 1 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 25 bin 27 kişi yakalandı.
İstanbul'da, il genelinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 1 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yapıldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1,5 aylık dönemde, aralarında dolandırıcılık suçundan 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı toplam 25 bin 27 kişiyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerin 7 bin 397'sinin firari hükümlü olduğu belirlendi.
Çeşitli polis merkezlerinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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