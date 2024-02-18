İstanbul'da 25 bin 27 kişi yakalandı!

İstanbul'da kent genelinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. 1 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 25 bin 27 kişi yakalandı.

İstanbul'da 25 bin 27 kişi yakalandı!
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İstanbul'da, il genelinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 1 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1,5 aylık dönemde, aralarında dolandırıcılık suçundan 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı toplam 25 bin 27 kişiyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerin 7 bin 397'sinin firari hükümlü olduğu belirlendi.

Çeşitli polis merkezlerinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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