İstanbul’da 3 adliyede başsavcı değişti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan kararname ile İstanbul’daki üç adliyenin başsavcısı değişti. Yeni atamalar kapsamında İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev değişiklikleri yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da 3 adliyede başsavcı değişti!
Yayınlanma:

HSK’nın aldığı karar doğrultusunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez getirildi. Yapılan değişiklikle birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Harun Bulut atandı.

İsrail için yaptırım çağrısı sonuçsuz kaldı: “Futbolu barış için kullanıyoruz”İsrail için yaptırım çağrısı sonuçsuz kaldı: “Futbolu barış için kullanıyoruz”Spor
🔴 Antalyaspor – Çaykur Rizespor beIN Sports CANLI İZLE! Antalyaspor – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?🔴 Antalyaspor – Çaykur Rizespor beIN Sports CANLI İZLE! Antalyaspor – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?TV Yayını
hsyk
Günün Manşetleri
Trump tarih verdi, aksi halde sert önlemler geliyor
Polis atamalarında görev puanı sistemine geçildi
“Akan kan er ya da geç hakkını arayacak”
Zam şampiyonları belli oldu
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup
30 ilde dev FETÖ operasyonu
MOSSAD ajanı yakalandı!
Meteoroloji’den uyarı
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi!
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
Meteoroloji’den uyarı Meteoroloji’den uyarı
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? 100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz?