İstanbul’da 3 adliyede başsavcı değişti!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan kararname ile İstanbul’daki üç adliyenin başsavcısı değişti. Yeni atamalar kapsamında İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev değişiklikleri yapıldı.
Yayınlanma:
HSK’nın aldığı karar doğrultusunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez getirildi. Yapılan değişiklikle birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Harun Bulut atandı.