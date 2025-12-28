İstanbul'da 34 eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da 34 eğlence mekanı ile 1 otele yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık’ta eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda iş yerinde arama yapıldı.

Operasyon kapsamında ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

Aynı çalışma kapsamında ‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek bulundu. ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk maddesi ele geçirildi. ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi bulundu.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.