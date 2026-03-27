İstanbul'da 4 cezaevi sevk aracının karıştığı kazada 6 jandarma yaralandı

İstanbul'da dört cezaevi nakil aracının karıştığı trafik kazasında altı jandarma personeli yaralandı. Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye acil müdahale için çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Başakşehir'de, TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 15.00 sıralarında dört cezaevi aracı henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme trafik kazası yaptı. Çarpışmanın etkisiyle araçların içerisinde bulunan jandarma personeli ve mahkumlar yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine hızla çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık görevlileri, yaralanan jandarma ve mahkumlara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, buradaki müdahalelerinin tamamlanmasının ardından tedavi altına alınmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda ulaşım bir süre aksadı. Ekiplerin güvenlik önlemleri kapsamında yoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul mahmutbey
