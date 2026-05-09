İstanbul’da 48 saatte ikinci metrobüs yangını: Seferlerde aksama yaşanıyor

İstanbul'da metrobüs hattında yangın paniği yaşandı. Avcılar’dan Bahçelievler istikametine doğru seyir halinde olan bir metrobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlatırken, olay nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

2 GÜN ARAYLA İKİNCİ YANGIN

İstanbul’da 7 Mayıs Salı günü de Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki bir başka metrobüste yangın çıkmış, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüştü.