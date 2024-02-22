İstanbul'da 568 kişi gözaltına alındı! Megakentte asayiş uygulaması

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak akşam 20.00 ila 22.00 saatleri ve 22.00 ila 23.59 saatleri arasında iki aşamalı olarak asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

20.00 ila 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamasının ilk aşamasında 221 noktada ekipler görev yaptı. Bu aşamada görev yapan 1444 personele polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot eşlik etti.

22.00 ila 23.59 arasında yapılan, umuma açık yerlerdeki "Huzur İstanbul" denetlemesine ise 1340 personel katıldı.

Megakentteki denetimlerde toplam 243 bin 943 kişiye genel bilgi taraması yapıldı. Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 795 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 442 kişiye işlem yapıldı. Bu kişilerden 568'i gözaltına alındı.

Aramalarda 37 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 159 fişek, 7 kilo 471 gram uyuşturucu madde, 10 bin 560 uyuşturucu hap, 148 sentetik ecza ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 565 lira ve 400 dolar ele geçirildi. Denetimlerde 18 kişiye idari işlem yapılırken toplamda 32 bin 125 lira da para cezası kesildi.

Halka açık 410 yerin denetlendiği uygulamada 2 iş yerine ve 9 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı. Ayrıca 39 bin 382 araç ve 2 bin 71 motosiklet kontrol edildi. Bunlardan 3 bin 633 araç ile 92 sürücüye işlem yapıldı. İşlem uygulanan araçlardan 30'u trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 1 milyon 695 bin 610 lira trafik cezası kesildi.