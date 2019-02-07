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İstanbul'da 5.8 şiddetinde gizli deprem mi oldu

2016 yılında İstanbul'da 'gizli' bir deprem olduğu öne sürüldü. Konu, İngiliz The Guardian gazetesi tarafından iddia edildi. Depremin büyüklüğünün 5.8 olduğu yazılırken depremin merkez üssünün İstanbul'un birkaç kilometre güneyi olduğunun altı çizildi

İstanbul'da 5.8 şiddetinde gizli deprem mi oldu

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, ‘yavaş deprem’ olarak adlandırılan bu sarsıntı yaklaşık 50 güne yayıldı. Haber ‘Earth and Planetary Science Letters’ adlı jeoloji yayınında yer alan makaleye dayandırılırken ‘deprem’in merkez üssünün, İstanbul’un birkaç kilometre güneyi olduğu belirtildi. Araştırmacılar, bu depremi bölgede inceleme amaçlı bir sondaj deliğindeki gerilme-ölçerden elde edilen veriyle saptadı.

Deprem uzmanı Patricia Martinez-Garzon başkanlığındaki ekibin araştırmasına göre eğer bu yavaş deprem bir seferde enerjisini açığa çıkarsaydı, o zaman 5.8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana gelmiş olacaktı. Araştırmacılara göre 2016’daki bu yavaş deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın yeniden hareketlenmesi anlamına gelebilir. Garzon, "Bu, fay hattının diğer parçalarını kırılmaya yaklaştırmış olabilir, ancak resmin tamamını görmek için daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi. Jeologlara göre Türkiye üzerinde gerilme, Asya kıtasının Avrupa’ya ilerlemesinden dolayı doğudan batıya hareket ediyor. 

Yavaş depremler, yer sarsıntısı sonucu enerjinin saniyelerden dakikalara değil, saatlerden aylara uzanan sürelerde açığa çıkması olarak tanımlanıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #gizli deprem
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