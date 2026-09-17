İstanbul'da adliye dosyalarına müdahale operasyonu! 2'si avukat 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

İstanbul'daki farklı adliyelerde 2022-2024 yılları arasında devam eden dava ve yargılama süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada düğmeye basıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da adliye dosyalarına müdahale operasyonu! 2'si avukat 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
Yayınlanma:

 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden aralarında 2 avukatın da bulunduğu 5 kişi yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TALİMAT VERDİ, JANDARMA BASTI

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre organizasyonun ayrıntıları netleşti:

M.Ş. Liderliğinde Şebeke: Şüphelilerin, M.Ş. isimli şahsın liderliğinde organize bir yapı kurarak 2022 ile 2024 yılları arasında adliyelerdeki çeşitli dava dosyalarına maddi ve şahsi menfaat temin ederek müdahale ettikleri saptandı.
Jandarmadan Eş Zamanlı Baskın: Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine koordineli operasyon düzenledi.
5 Gözaltı: Haklarında işlem yapılan 6 zanlıdan 2'si avukat olmak üzere 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ADRESLERDE RUHSATSIZ TABANCALAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma timleri tarafından zanlıların ikamet ve ofislerinde gerçekleştirilen aramalarda delillere el konuldu:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yargı süreçlerine yönelik müdahale iddialarını aydınlatacak yazışmalar, kayıtlar ve verileri içeren çok sayıda dijital materyale inceleme amacıyla el konuldu.
Adresinde bulunamayan firari 1 şüphelinin yakalanması ve soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çok yönlü çalışmalar devam ediyor.

2026-TUS 2. Dönem ve STS Tıp sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı2026-TUS 2. Dönem ve STS Tıp sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranıEğitim

Kaynak: Anadolu Ajansı

yargı operasyon
Günün Manşetleri
Büşra bebek dosyasında kan donduran itiraflar!
İran Dışişleri Bakanı Erakçi Pekin'den duyurdu!
Kozinoğlu soruşturmasında gelişme
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şebekeye şafak baskını!
Çanakkale Boğazı'nda mavi denizanası alarmı!
Manisa'da özel harekât destekli zehir operasyonu!
Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar
Nasuh Mahruki hakkında karar çıktı
Mersin Limanı'nda gemiye uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan 5 ilde dev operasyon!
Çok Okunanlar
Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar
Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar
Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları
9 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 9 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji 18 Eylül Cuma Raporunu Açıkladı Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji 18 Eylül Cuma Raporunu Açıkladı