İstanbul'da adliye dosyalarına müdahale operasyonu! 2'si avukat 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
İstanbul'daki farklı adliyelerde 2022-2024 yılları arasında devam eden dava ve yargılama süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada düğmeye basıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden aralarında 2 avukatın da bulunduğu 5 kişi yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TALİMAT VERDİ, JANDARMA BASTI
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre organizasyonun ayrıntıları netleşti:
M.Ş. Liderliğinde Şebeke: Şüphelilerin, M.Ş. isimli şahsın liderliğinde organize bir yapı kurarak 2022 ile 2024 yılları arasında adliyelerdeki çeşitli dava dosyalarına maddi ve şahsi menfaat temin ederek müdahale ettikleri saptandı.
Jandarmadan Eş Zamanlı Baskın: Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine koordineli operasyon düzenledi.
5 Gözaltı: Haklarında işlem yapılan 6 zanlıdan 2'si avukat olmak üzere 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
ADRESLERDE RUHSATSIZ TABANCALAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma timleri tarafından zanlıların ikamet ve ofislerinde gerçekleştirilen aramalarda delillere el konuldu:
Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yargı süreçlerine yönelik müdahale iddialarını aydınlatacak yazışmalar, kayıtlar ve verileri içeren çok sayıda dijital materyale inceleme amacıyla el konuldu.
Adresinde bulunamayan firari 1 şüphelinin yakalanması ve soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çok yönlü çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı