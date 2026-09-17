İstanbul'da adliye dosyalarına müdahale operasyonu! 2'si avukat 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden aralarında 2 avukatın da bulunduğu 5 kişi yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TALİMAT VERDİ, JANDARMA BASTI

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre organizasyonun ayrıntıları netleşti:

M.Ş. Liderliğinde Şebeke: Şüphelilerin, M.Ş. isimli şahsın liderliğinde organize bir yapı kurarak 2022 ile 2024 yılları arasında adliyelerdeki çeşitli dava dosyalarına maddi ve şahsi menfaat temin ederek müdahale ettikleri saptandı.

Jandarmadan Eş Zamanlı Baskın: Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine koordineli operasyon düzenledi.

5 Gözaltı: Haklarında işlem yapılan 6 zanlıdan 2'si avukat olmak üzere 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ADRESLERDE RUHSATSIZ TABANCALAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma timleri tarafından zanlıların ikamet ve ofislerinde gerçekleştirilen aramalarda delillere el konuldu:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yargı süreçlerine yönelik müdahale iddialarını aydınlatacak yazışmalar, kayıtlar ve verileri içeren çok sayıda dijital materyale inceleme amacıyla el konuldu.

Adresinde bulunamayan firari 1 şüphelinin yakalanması ve soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çok yönlü çalışmalar devam ediyor.