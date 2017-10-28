Meteoroloji İstanbul'da havanın bugün az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağını aktardı. Ayrıca, akşam saatlerinden itibaren kentte sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ve Şanlıurfa'nın merkez ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Osmaniye çevreleri ile Aydın’ın batı, İzmir’in güney, Balıkesir’in batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli(21-50 mm) olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, Marmara ile güney kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Andolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



YAĞIŞ UYARISI



Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Osmaniye çevreleri ile Aydın’ın batı, İzmir’in güney, Balıkesir’in batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli(21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Ani sel, Su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.



BALIKESİR °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



SAKARYA °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Aydın ve Muğla çevreleri, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Aydın'ın batı ve İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



IZMIR °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



UŞAK °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 30°C

Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri, gece saatlerinden ititbaren il geneli sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin, gece saatlerinden sonra kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 20°C

Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 21°C

Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 19°C

Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

