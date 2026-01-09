İstanbul'da altın kaçakçılığı operasyonu: 7 dev şirkete eş zamanlı baskın yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı altın kaçakçılığı soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Soruşturmanın üçüncü dalgası kapsamında jandarma ekipleri, sabah saatlerinde harekete geçerek önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, 7 büyük şirkete eş zamanlı giriş yaptı.

DEV FİRMALARIN SAHİPLERİNE GÖZALTI KARARI

Operasyon listesinde sektörün önemli oyuncuları yer aldı. Baskın düzenlenen 7 şirket arasında ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. firmaları da bulunuyor.

Söz konusu şirketlerin sahibi olan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şahısların adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Savcılık, operasyon kapsamındaki şüphelilere yönelik ağır suçlamalar yöneltti. Şüpheliler hakkında hazırlanan dosyada şu suçlamalar yer alıyor: "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet".

Sürecin önceki aşamalarında İstanbul Altın Rafinerisi'ne (İAR) yönelik gerçekleştirilen operasyon kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Soruşturma dosyasına giren yeni deliller ışığında kapsam genişletildi.