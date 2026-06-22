İstanbul'da anaokulunda çubuklu dayak skandalı! 60 yaşındaki çalışan gözaltına alındı

Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel Hüseyn Cavid Azerbaycan Milletlerarası Anaokulu, çocuklara yönelik kötü muamele şikayetleri üzerine polis ekiplerinin radarına girdi.

UYKU VE YEMEK SAATİNDE ÇUBUKLU ŞİDDET

Emniyet birimlerinin yürüttüğü tahkikat, okuldaki şiddet olaylarının 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Cuma günlerinde yaşandığını ortaya koydu. İddialar üzerine incelenen kurumun güvenlik kamera kayıtları, şikayetleri doğrulayan anları saniye saniye kaydetti.

Söz konusu kayıtlarda, anaokulunda çalışan 60 yaşındaki A.B.'nin öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocuklara elindeki çubukla vurduğu tespit edildi. Şüphelinin fiziksel müdahaleleri sadece uyku saatiyle sınırlı kalmadı. Diğer kamera açılarından elde edilen görüntülerde, aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada da bazı çocuklara kötü muamelede bulunarak şiddet uyguladığı görüldü.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Durumun ortaya çıkması ve peş peşe yapılan şikayetlerin ardından hızla çalışma başlatan polis ekipleri, kamera incelemelerinden elde edilen somut deliller ışığında harekete geçti. Görüntülerde yer alan A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ve adliye cephesinde hukuki adımlar atılırken, idari tarafta da ilgili kurumlar devreye girdi. Yaşanan şiddet olayının kamuoyuna ve resmi makamlara yansımasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler, özel anaokuluna giderek kurum içerisinde detaylı incelemelerde bulundu.

Söz konusu kötü muamele olayıyla ilgili başlatılan adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.