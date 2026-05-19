İstanbul'da antiemperyalist zirve: Perinçek yeni dünya düzeninin haritasını çizdi!

Küresel hegemonyaya karşı "ön cephe" vurgusu yapan Perinçek, "Canavarı yiyecekle besleyerek yatıştırma beklentileri tarih boyunca düş kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Zaman, eski sistemi toprağa verme ve yeni medeniyeti kurma zamanıdır" dedi.

7 kıtadan 25 ülkenin gençlik önderleri ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi’nin katıldığı "Uluslararası Antiemperyalist Gençlik Buluşması"nda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dünya siyasetine ve bölgesel çatışmalara dair çarpıcı mesajlar verdi.

"Bencilliği ve Zulmü Dayatan Sistemin Sonuna Geldik"

Konuşmasına salonu selamlayarak başlayan Doğu Perinçek, insanlığın küresel bir hesaplaşma dönemine girdiğini belirtti. Mevcut emperyalist sistemin, devletlerin bağımsızlık ve halkların sömürüden kurtulma mücadelesini silahla bastırmak istediğini savunan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlığa özel çıkarcılığı, bencilliği, tahakkümü, hegemonyacılığı ve zulmü dayatan bir sistemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Karşımızda devletlerin bağımsız yaşama mücadelesini silahla boğmak isteyen bir sistem var. Yakınımızda ve uzağımızda silahlar konuşuyor, füzeler rampalara konuyor."

"Düşmanı Tanımlamaktan Korkmayın"

Kuzeyde Rusya’nın; doğuda ve güneyde ise İran, Filistin, Yemen ve Lübnan’ın sıcak bir savaş ve direniş içinde olduğunu hatırlatan Perinçek, statükocu ve tarafsız politikalara sert eleştiriler yöneltti.

"Gerçeklerden kaçmak daima başarının düşmanıdır" diyen Vatan Partisi lideri, hükümetlere seslenerek, "Düşmanı tanımlamaktan korkan hükümetlerin yönettiği halkların vay haline! Düşmanı görmekten vazgeçtiğimiz zaman onu ortadan kaldırmış olmayız; aksine güvenliğimizi namluların önüne koyarız. Karanlığa yumruk atılmaz" uyarısında bulundu.

Karadeniz'den Umman Denizi'ne "Tek Cephe"

Dünyada yeni bir cepheleşmenin oluştuğunu ve Türkiye'nin bu cephenin ön saflarında yer aldığını belirten Perinçek, bölgesel ittifakların önemine dikkat çekti:

"Bugün Karadeniz'in kuzeyinden ve Doğu Akdeniz'den Hürmüz Boğazı'na ve Umman Denizi'ne uzanan tek bir cephe oluşmuştur. Rusya, İran, Türkiye ve Arap ülkeleri olarak bütün insanlığın ortak geleceğini belirleyen ön mevzileri paylaşıyoruz. Bu ön mevzide Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dayanışma özel bir öneme sahiptir."

"Yeni Medeniyet Kamucu ve Paylaşımcı Olacak"

"Yeni Medeniyet"in şifrelerini de veren Perinçek; bu yeni dünya düzeninin neoliberal çıkarcılığın aksine kamucu, halkçı, paylaşımcı, aydınlanmacı ve milli devletlerin egemenliğine dayanan bir yapıda olacağını müjdeledi.

Gençliğe "kahramanlık ve fedakarlık" çağrısı yapan Perinçek, insanlığın devrimci mirasından Cromwell, Marx, Atatürk, Lenin, Castro, Nasrallah ve Haniye gibi isimleri anarak, "Yenilmez bir tarih birikimimiz var. Bugün insanlığın karşısına dikilenler ise Hitler'in çizmesini giymişlerdir ve onun kaderini paylaşacaklardır" dedi.

Perinçek, konuşmasını tüm dünya gençliğinin 19 Mayıs Devrim Günü'nü kutlayarak ve "Kılıcınız keskin, bahtınız açık olsun" sözleriyle sonlandırdı.