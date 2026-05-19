İstanbul’da AVM’de korkutan yangın! Vatandaşlar apar topar tahliye edildi

Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde yer alan Neomarin AVM'nin çatı kısmındaki panellerde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden vatandaşlar durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının büyüme ihtimaline karşı tedbir amacıyla, alışveriş merkezi içerisindeki tüm vatandaşların ve iş yerlerindeki personelin binadan çıkışı sağlandı. Binanın boşaltılmasıyla birlikte itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

UZUN UĞRAŞLARLA KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye erlerinin gerçekleştirdiği uzun süreli ve yoğun müdahalenin ardından, çatıdaki panelleri saran yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Alevlerin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Şu an itibarıyla çatıda yürütülen soğutma işlemleri devam ediyor.

CAN KAYBI YOK, İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, alışveriş merkezinde yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Ekipler, çatıdaki panellerin alev almasına sebep olan asıl etkeni belirlemek amacıyla yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.