İstanbul'da Barajlar Alarm Veriyor! Uzmanlar Suyun Doğru Kullanımı İçin Uyardı
İstanbul'da su sağlayan barajlardaki seviye alarm veriyor. Kentin su ihtiyacı gittikçe artıyor. Uzmanlar ise tasarrufa dikkat çekiyor. Suyun doğru kullanılması oldukça önemli.
Haber: Beyza Nur Çakır - Kamera: Alikan Uçar
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü.
Şehrin bir çok bölgesinde su kesintileri yaşanıyor. Uzmanlar ise su tasarrufunun önemini vurguluyor.
Barajlarda yaşanan kuraklığı sadece yağışların az olması tetiklemiyor. Suyun yanlış kullanımı burada oldukça kritik.