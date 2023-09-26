İstanbul'da Barajlar Alarm Veriyor! Uzmanlar Suyun Doğru Kullanımı İçin Uyardı

Haber: Beyza Nur Çakır - Kamera: Alikan Uçar

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü.

Şehrin bir çok bölgesinde su kesintileri yaşanıyor. Uzmanlar ise su tasarrufunun önemini vurguluyor.

Barajlarda yaşanan kuraklığı sadece yağışların az olması tetiklemiyor. Suyun yanlış kullanımı burada oldukça kritik.