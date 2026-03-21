İstanbul'da bayramın ilk günü geniş çaplı denetim: 'Huzur İstanbul'da 527 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde il genelinde geniş çaplı bir asayiş ve güvenlik denetimi gerçekleştirildi. İki farklı aşamada yürütülen "Huzur İstanbul" adlı uygulamada, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 295 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 527 kişi gözaltına alındı.

HELİKOPTER VE BOT DESTEKLİ İLK AŞAMA

Dün gerçekleştirilen denetimlerin ilk aşaması saat 20.00 ile 22.00 arasında icra edildi. İstanbul genelinde belirlenen 210 farklı kontrol noktasında 1392 emniyet personelinin katılımıyla sabit yol uygulamaları yapıldı. Karadan yürütülen bu denetimlere, havadan polis helikopteri, denizden ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek sağladı.

Uygulamanın ikinci aşamasına saat 22.00 itibarıyla geçildi ve çalışmalar 23.59'a kadar devam etti. Bu iki saatlik dilimde ise 1246 personel sahada görev alarak umuma açık mekanları mercek altına aldı. Ekipler tarafından toplam 491 umuma açık iş yeri denetlenirken, kurallara uymadığı veya eksikleri bulunduğu tespit edilen 22 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİYE GBT SORGUSU

Gece boyu süren operasyonun asayiş bilançosu oldukça geniş kapsamlı oldu. Polis ekipleri uygulama boyunca toplam 333 bin 567 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan şüpheli üst ve araç aramalarında 12 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 295 gram uyuşturucu madde ile 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, ekipler tarafından uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 45 liraya da el konuldu.

Asayiş ve mekan kontrollerinin yanı sıra trafik güvenliğine yönelik denetimler de uygulamanın önemli bir parçasını oluşturdu. Trafik ekipleri tarafından il genelinde 36 bin 369 araç ve 1166 motosiklet durdurularak kontrol edildi. İncelemeler sonucunda kuralları ihlal ettiği veya evraklarında eksiklik olduğu belirlenen 1584 araç ve motosiklet ile 16 sürücü hakkında işlem başlatıldı. Denetimlerin sonunda 5 araç trafikten tamamen men edilirken, toplamda 1 milyon 248 bin 620 liralık idari trafik cezası kesildi.