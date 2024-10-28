İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın yurdun dört bir yanında gerçekleştirilecek. İstanbul'da yapılacak kutlamalarla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. İstanbul Valiliği, kutlamalardan dolayı trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Megakent İstanbul'da yapılacak kutlamaların adresleri de belli oldu. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden de önemli bir açıklama geldi.

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.

Program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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