İstanbul'da bıçaklı saldırganı ayağından vurarak yakalayan polise başarı belgesi

Bayrampaşa'da otobüs durağında bulunan kişileri bıçakla tehdit eden şüpheliyi ayak bileğinden vurarak yakalayan polis memuru başarı belgesiyle ödüllendirildi.

İstanbul'da bıçaklı saldırganı ayağından vurarak yakalayan polise başarı belgesi

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyenlere bıçak çeken şüpheliyi ayak bileğinden vurarak yakalayan polis memurunun açığa alındığı iddiaları yalanlandı.

Açıklamada, "Bayrampaşa'da otobüs durağında vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getiren polis memurumuzun açığa alındığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır. Polisimiz görevinin başındadır ve başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Vali Davut Gül de sosyal medyadaki polis memurunun açığa alındığı iddialarının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir." bilgisini verdi.

Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bıçak çeken Volkan L. otobüs durağında bekleyenleri tehdit etmeye başlamış, göreve giden çevik kuvvet polisi ise durumu fark ederek şüpheliyi bıçağı bırakması için uyarmıştı.

Polis memuru, uyarıları dikkate almayarak üzerine yürüyen şüpheliyi, silahla ateş ederek sağ ayak bileğinden vurmuştu. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Volkan L'nin 49 suç kaydı olduğu belirlenmişti.

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