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İstanbul'da bin 200 polis taksileri tek tek aradı

İstanbul'da taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. 69 noktada gerçekleştirilen denetimlere bin 200 polis katıldı

İstanbul'da taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. 69 noktada gerçekleştirilen denetimlere bin 200 polis katıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla 69 noktada 300 ekiple denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, ekipler taksileri durdurup sürücü ile yolcuları GBT kontrolünden geçirdi ve üst araması yaptı.

Taksiler de didik didik arandı.

Fatih Milet Caddesi üzerinde kurulan denetleme noktasında özel eğitimli narkotik köpeği 'Zorro' kullanıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #polis #taksi
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