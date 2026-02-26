İstanbul’da bir mahalledeki nüfus, üç ili geride bıraktı

Beylikdüzü’ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 164 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık, Türkiye’nin ise ikinci en kalabalık mahallesi olma unvanını korudu.

Adrese Dayalı Kayıt Veri Sistemine göre, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi oldu. İkinci sırada ise 111 bin 164 kişinin yaşadığı Adnan Kahveci Mahallesi yer aldı.

Toplam 10 mahallesi bulunan ve 422 bin 988 kişilik nüfusa sahip Beylikdüzü’nde yaklaşık her 4 kişiden biri Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşıyor.

3 İLİ GERİDE BIRAKTI

Mahalle, 82 bin 836 kişinin yaşadığı Bayburt’u, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli’yi ve 90 bin 392 kişiye ev sahipliği yapan Ardahan’ı nüfus bakımından geride bıraktı. Ayrıca Anadolu’daki birçok ilçenin yanı sıra İstanbul’un Şile, Adalar ve Çatalca ilçelerinden de daha fazla nüfusa sahip.

Mahalle Muhtarı Arzum Albayrak, mahallenin sitelerden oluştuğunu belirtti. Kalabalığın sokaklara aynı yoğunlukta yansımadığını ifade etti.

Albayrak, “Çünkü herkesin otoparkı var. Parklarımız, yeşil alanlarımız var. Dolayısıyla bu kalabalığı orantılı bir şekilde mahallede gözlemleyebiliriz. Mahallemizde 50 cadde ve 109 sokak var. Aslında çok büyük bir yüzölçümü yok. Sitelerden, yüksek katlı binalardan oluştuğu için mahallemizin nüfus sayısı çok kalabalık.” dedi.

Mahalledeki dayanışmaya dikkat çeken Albayrak, “Büyüklüğümüzü sayılarla değil, mahalledeki dayanışmayla ölçmek istiyoruz. Çünkü mahallemizdeki komşularımız birbirine çok bağlı.” ifadelerini kullandı.

Görevi sırasında bazı zorluklarla karşılaşabildiğini belirten Albayrak, “Biz bu zorlukları avantaja çeviriyoruz. Çünkü bir kadının iletişim gücü, detaycılığı, komşularımızda tabii ki daha başka etkiler oluşturuyor. Çok emek veriyoruz, karşılığını da alıyoruz.” diye konuştu.