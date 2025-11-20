İstanbul’da bir zehirlenme vakası daha: Bodrum kattaki ilaçlamadan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Böcek ailesinin ölümüyle gündeme gelen zehirlenme şüphesi bu kez Esenyurt’ta ortaya çıktı. Bir binanın bodrum katındaki ilaçlama sonrası biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt’ta bir binanın bodrum katından yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.
Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı. Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 4 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.