İstanbul'da boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda dev gemi arızası! Panama bayraklı 'Queen Bee' isimli kuru yük gemisi makine arızası yapınca, deniz trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı

Toygu Ökçün
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı 'Queen Bee' isimli gemi, seyir halindeyken makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla geçişler, her iki yönde de geçici süreyle durduruldu.

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ihbar edilmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Arıza yapan kuru yük gemisine müdahale çalışmaları devam ederken, ekiplerin gemiyi güvenli bir sahaya çekmek için koordineli operasyonu sürüyor.

