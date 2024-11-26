İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı! Terör örgütü DEAŞ'a yönelik kritik operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı! Terör örgütü DEAŞ'a yönelik kritik operasyon
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İstanbul'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformlarında "bomba yapımı" ile ilgili bilgiler arayan D.K. tespit edildi ve bu şüpheli üzerine yoğunlaşıldı. D.K'nin E.S. ile hareket ettiğini belirleyen ekipler, 2 zanlının bombalı eylem hazırlığında olduğunu değerlendirdi.

Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından önemli bir operasyona imza atıldı. Gaziosmanpaşa'da aynı apartmanda iki farklı dairede yaşayan şüpheliler yakalandı.

Yapılan aramalarda yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, laboratuvar ve kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlarla dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan zanlıların 2021 yılında “DEAŞ’a üye olmak” suçundan tutuklandıkları ve 2023’te tahliye oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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