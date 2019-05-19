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İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. 

İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. 

15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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