İstanbul’da büyük operasyon! İBB soruşturmasında 44 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu öğrenildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olduğu belirlenen Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesindeki çeşitli yapılanmalarda dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı iddia edilen 35 kişi ile, sosyal medya yapılanması üzerinden Murat Ongun’un kontrolünde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Toplam 44 kişiden oluşan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

ibb operasyon
