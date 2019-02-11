ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 57 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 14 ildeki operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, ByLock kullanıcılarına yönelik tespit çalışmaları devam ediyor.



FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen farklı meslek gruplarından 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Savcılığın talimatının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



Devam eden operasyonda, 12'si İstanbul'da olmak üzere şu ana kadar 20 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.



Diğer şüphelileri arama çalışması ise sürüyor.





ulusal.com.tr