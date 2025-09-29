İstanbul’da Can Holding ve Ciner Grubu operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt yönetme ve üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından soruşturma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında, Ciner Grubu şirketlerinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen 12 zanlıya dün akşam gözaltı kararı verilmiş ve operasyonla yakalanmıştı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunu, örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi eylemlerin gerçekleştirildiğini öne sürmüştü. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlendiği, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi. Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde, faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı ve yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu dağıttığı öne sürüldü.

Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu işlemlerde ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, borçların gerçeği yansıtmadığı ve 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamındaki uygulamanın suçtan elde edilen gelirlerin aklanması için kullanıldığı iddia edildi.

MASAK raporları ve soruşturma bulgularına göre, örgütün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlarından elde ettiği gelirlerle ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde şirket alımları ve yatırımların suç gelirleriyle finanse edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş, TMSF kayyum olarak atanmış ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Operasyonlarda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyor.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ.

Şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C ise “örgüt üyeliği” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kenan Tekdağ hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma dosyası, yetkisizlik nedeniyle Küçükçekmece’den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atandı: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.

CINER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Can Holding’in 22 Aralık 2024’te yaptığı medya kuruluşları satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” şüphesi üzerine Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner’in sahibi olduğu şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF kayyum olarak atandı.