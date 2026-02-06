İstanbul'da çocuk istismarı operasyonu: 51 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da siber polisinin yürüttüğü teknik takip sonucu, internet üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri para karşılığı satın alıp dijital arşiv yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında emniyetteki işlemler tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da çocuk istismarı operasyonu: 51 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, çevrim içi iletişim uygulamalarını kullanarak çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ettikleri iddia edilen 51 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Çocuklara ait istismar görüntülerini satın alan ve bu görüntüleri dijital ortamda depolayan şahıslara yönelik çalışmalarda, aranan 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 51'e ulaştı. Emniyette işlemleri biten zanlılar yargı karşısına çıkarıldı.

Süreç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalarla başladı. Ekipler, iletişim uygulamaları üzerinden kurulan iğrenç ağı tespit etti. Şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, suça konu olan çocuk istismarı içerikleri saptandı.

Operasyonun ilk ayağında 47 şüpheli yakalanmış, devam eden çalışmalarda 2 kişinin daha yakalanmasıyla sayı önce 49'a, son operasyonla birlikte ise 51'e yükselmişti.

Aksaray'da servis kazası: 2'si ağır 14 yaralıAksaray'da servis kazası: 2'si ağır 14 yaralıYurt
Sivas'ta siber operasyon: 729 şüpheliye işlem, 151 hesaba engelSivas'ta siber operasyon: 729 şüpheliye işlem, 151 hesaba engelYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul çocuk istismarı
Günün Manşetleri
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu
MİT, Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
20 il için "sarı kod" verildi! 20 il için "sarı kod" verildi!
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar... BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman