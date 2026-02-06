İstanbul'da çocuk istismarı operasyonu: 51 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, çevrim içi iletişim uygulamalarını kullanarak çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ettikleri iddia edilen 51 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Çocuklara ait istismar görüntülerini satın alan ve bu görüntüleri dijital ortamda depolayan şahıslara yönelik çalışmalarda, aranan 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 51'e ulaştı. Emniyette işlemleri biten zanlılar yargı karşısına çıkarıldı.

Süreç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalarla başladı. Ekipler, iletişim uygulamaları üzerinden kurulan iğrenç ağı tespit etti. Şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, suça konu olan çocuk istismarı içerikleri saptandı.

Operasyonun ilk ayağında 47 şüpheli yakalanmış, devam eden çalışmalarda 2 kişinin daha yakalanmasıyla sayı önce 49'a, son operasyonla birlikte ise 51'e yükselmişti.