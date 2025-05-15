İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini yakından takip ederek örgütle bağlantılı kişileri tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve birlikte hareket ettikleri belirlenen 11 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Bu bilgilerin elde edilmesinin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

VİZE İHLALİ YAPANLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Operasyonun gerçekleştirildiği adreslerde yapılan incelemelerde, oturum izni bulunmayan ve vize ihlali yapan 3 yabancı uyruklu şahıs da tespit edildi. Bu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.