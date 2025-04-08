İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu kişilerin çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu ve "yabancı terörist savaşçı" olabilecekleri ihtimali üzerine harekete geçildi.

20 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

EVLERDE SİLAH VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 2 boş şarjör, 86 fişek, 68 bin 700 dolar, 75 bin lira, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallerin incelenmek üzere emniyete götürüldüğü ve şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.