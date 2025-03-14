İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Saldırı planlayıcısı yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kamberi’nin daha önce Mısır'dan sınır dışı edilerek Kuzey Makedonya'ya gönderildiği, ancak buradan kaçarak Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Bayrampaşa'daki bir adreste saklandığı belirlendi.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Rıjad Kamberi gözaltına alınırken, ikametinde detaylı arama yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.