İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Saldırı planlayıcısı yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün saldırı planlarında yer aldığı belirlenen ve Türkiye’ye kaçtıktan sonra saklandığı tespit edilen Kuzey Makedonya uyruklu Rıjad Kamberi (22) gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Saldırı planlayıcısı yakalandı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kamberi’nin daha önce Mısır'dan sınır dışı edilerek Kuzey Makedonya'ya gönderildiği, ancak buradan kaçarak Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Bayrampaşa'daki bir adreste saklandığı belirlendi.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Rıjad Kamberi gözaltına alınırken, ikametinde detaylı arama yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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