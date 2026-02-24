İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Sosyal medyadan propaganda yapan 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütle bağlantılı olan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan 11 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmek amacıyla ortak bir çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA TESPİTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle iltisaklı olarak faaliyet gösteren şahıslar mercek altına alındı. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, sosyal medya kanalları aracılığıyla terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilerin kimlikleri ve bulundukları adresler tek tek tespit edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, haklarındaki yasal işlemlerin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

