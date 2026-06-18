İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 15 şüpheliye yönelik terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak bir operasyon başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, örgüt ile bağlantılı olan ve geçmiş dönemde DEAŞ mensubu olarak faaliyet gösteren bazı isimler tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin, aynı zamanda terör örgütü El Kaide yanlısı olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları saptandı. Adları ve adresleri netleştirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabaha karşı belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet güçlerinin önceden belirlediği çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ettikleri yerlerde gerçekleştirilen kapsamlı aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

TAHKİKAT ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki sorgu işlemleri için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin şubedeki ifade işlemleri devam ederken, gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.