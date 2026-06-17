İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı
Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi verilerine göre, İstanbul'daki 7 plajın su kalitesi "zayıf" olarak tespit edildi. Uzmanlar, halk sağlığını korumak adına risk taşıyan bu noktalarda denize girilmemesini öneriyor.
İstanbul'da yaz döneminin en yoğun günleri yaşanırken, deniz suyu kalitesine dair önemli bir veri kamuoyuyla paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, düzenli olarak yürüttüğü yüzme suyu takip sistemi üzerinden şehirdeki plajların güncel durumunu ölçümledi.
O NOKTALARDA SUYA GİRMEYİN
Sistem verilerine göre, şehirde yer alan 7 plajda su kalitesinin oldukça "zayıf" seviyede olduğu belirlendi. Ortaya çıkan bu tablonun ardından uzmanlar harekete geçerek vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.
1. DEMIRCIKÖY UZUNYA PLAJI
Sariyer, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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2. GÜMÜSDERE PLAJI
Sariyer, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
Son Analize Göre Değerlendirme
3. KISIRKAYA PLAJI
Sariyer, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
Son Analize Göre Değerlendirme
4. RIVA PLAJI
Beykoz, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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5. WEST İSTANBUL MARİNA PLAJI
Beyli̇kdüzü, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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6. YESILKÖY POLIS MERKEZI ÖNÜ
Bakirköy, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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7. YEŞİLKÖY INTERNATIONAL HOSPITAL ÖNÜ
Bakirköy, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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