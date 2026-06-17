İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi verilerine göre, İstanbul'daki 7 plajın su kalitesi "zayıf" olarak tespit edildi. Uzmanlar, halk sağlığını korumak adına risk taşıyan bu noktalarda denize girilmemesini öneriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı - Resim: 1

İstanbul'da yaz döneminin en yoğun günleri yaşanırken, deniz suyu kalitesine dair önemli bir veri kamuoyuyla paylaşıldı.

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İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı - Resim: 2

Sağlık Bakanlığı, düzenli olarak yürüttüğü yüzme suyu takip sistemi üzerinden şehirdeki plajların güncel durumunu ölçümledi.

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İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı - Resim: 3

O NOKTALARDA SUYA GİRMEYİN

Sistem verilerine göre, şehirde yer alan 7 plajda su kalitesinin oldukça "zayıf" seviyede olduğu belirlendi. Ortaya çıkan bu tablonun ardından uzmanlar harekete geçerek vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

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İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı - Resim: 4

1. DEMIRCIKÖY UZUNYA PLAJI
Sariyer, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı - Resim: 5

2. GÜMÜSDERE PLAJI
Sariyer, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı - Resim: 6

3. KISIRKAYA PLAJI
Sariyer, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı - Resim: 7

4. RIVA PLAJI
Beykoz, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı - Resim: 8

5. WEST İSTANBUL MARİNA PLAJI
Beyli̇kdüzü, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı - Resim: 9

6. YESILKÖY POLIS MERKEZI ÖNÜ
Bakirköy, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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İstanbul'da denize girecekler dikkat! 7 plaj için kritik uyarı - Resim: 10

7. YEŞİLKÖY INTERNATIONAL HOSPITAL ÖNÜ
Bakirköy, İstanbul
Kalite Sınıfı Zayıf
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