İstanbul’da deprem oldu!
İstanbul bir kez daha deprem gerçeğiyle sarsıldı. Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, özellikle Silivri ve çevresinde hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’un Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem saat 14:24:21’de kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ve Silivri ilçesine yaklaşık 24.69 kilometre mesafede bulunduğu açıklandı.
AFAD’dan yapılan açıklama şu şekilde:
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-05
Saat:14:24:21 TSİ
Enlem:40.84444 N
Boylam:28.27639 E
Derinlik:8.85 km