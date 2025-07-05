İstanbul’da deprem oldu!

İstanbul bir kez daha deprem gerçeğiyle sarsıldı. Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, özellikle Silivri ve çevresinde hissedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da deprem oldu!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’un Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 14:24:21’de kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ve Silivri ilçesine yaklaşık 24.69 kilometre mesafede bulunduğu açıklandı.

AFAD’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-05
Saat:14:24:21 TSİ
Enlem:40.84444 N
Boylam:28.27639 E
Derinlik:8.85 km

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