İstanbul’da dev “Huzur İstanbul” operasyonu: 677 kişi yakalandı, 1.9 milyon TL ceza kesildi

İstanbul genelinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Huzur İstanbul” uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 271 şüpheli dahil olmak üzere toplam 677 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulama, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk aşama saat 20.00-22.00 arasında 222 noktada sabit yol kontrolü şeklinde yapıldı. Bu aşamaya 1667 personel, bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşama ise saat 22.00-23.59 arasında 1576 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimlerle devam etti.

Uygulama kapsamında 373 bin 978 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 271 şüpheli dahil olmak üzere 677 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde ele geçirilenler arasında 24 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 74 fişek, 2166 gram uyuşturucu madde, 1435 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para da yer aldı.

Ayrıca ekipler tarafından 491 umuma açık iş yeri denetlendi. 16 iş yerine idari işlem, 43 kişiye toplam 58 bin 535 lira para cezası uygulandı. 37 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 48 bin 205 araç, 4130 motosiklet kontrol edildi. Bu kontrollerde 2396 araç ve motosiklet ile 34 sürücüye işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edildi. Toplamda 1 milyon 945 bin 913 lira trafik cezası kesildi.