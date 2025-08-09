İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu: 700 kişi gözaltına alındı

Uygulama, iki aşamada gerçekleştirildi. İlk aşama, saat 20.00-22.00 arasında, 215 noktada 1667 personel katılımıyla sabit yol kontrolleri şeklinde yapıldı. Operasyona bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında, 1368 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Toplamda 360 bin 970 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde, 23 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 63 fişek, 2220 gram uyuşturucu madde, 96 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 510 lira ele geçirildi.

Uygulamada, 35 kişi ve 18 yabancı uyruklu hakkında idari işlem uygulanırken, ekiplerce 648 umuma açık iş yeri denetlendi ve 3 iş yerine idari işlem yapıldı.

TRAFİK DENETİMLERİ

Trafik kontrollerinde ise 45 bin 446 araç ve 3 bin 159 motosiklet incelendi. Bu denetimlerde, 2 bin 146 araç ve motosiklet ile 23 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi. Toplamda 1 milyon 880 bin 737 lira trafik cezası kesildi.