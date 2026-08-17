İstanbul'da dev kriptolu dolandırıcılık operasyonu: 36 suç kayıtlı çete lideri dahil 13 tutuklama!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren organize dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da dev kriptolu dolandırıcılık operasyonu: 36 suç kayıtlı çete lideri dahil 13 tutuklama!
Yayınlanma:

Kendilerini telefonla aradıkları bir şirket sahibine "banka güvenlik koordinatörü" olarak tanıtıp yönlendirmelerle 20 milyon 875 bin 215 TL ile 39 bin avroyu ele geçiren şebeke, polisin titiz takibiyle çökertildi. Paraları iz kaybettirmek için kripto para Tether'e çeviren şebekenin 13 üyesi tutuklandı.

HİYERARŞİK ÇETE YAPISI DEŞİFRE EDİLDİ: 13 TUTUKLAMA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu; organizatörler, üst aracılar, hesapçılar, kuyumcular ve kripto para transfercilerinden oluşan organize suç ağı deşifre edildi:

İlk Operasyon (10 Ağustos): Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İkinci Dalga Operasyon (13 Ağustos): 36 ayrı suç kaydı bulunan şebeke organizatörü T.G.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adli Kontrol: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

DOLANDIRDIKLARI PARAYI TETHER'E ÇEVİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güvenlik kamerası kayıtları ve dijital incelemeler, zanlıların mağdur iş insanından çaldıkları milyonlarca lirayı ve ziynet eşyalarını önce döviz bürolarında bozdurduklarını, ardından dijital cüzdanlara aktararak kripto para birimi Tether (USDT) cinsine dönüştürdüklerini ortaya koydu. O anlar anbean kameralara yansıdı.

485 bin yazma ve nadir matbu eser dijital ortamda485 bin yazma ve nadir matbu eser dijital ortamdaYurt
Eski AK Parti Milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti!Eski AK Parti Milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

dolandırıcılık operasyon
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı!
İran'dan ABD'ye çok sert '60 gün' resti!
36 suç kayıtlı çete lideri dahil 13 tutuklama!
Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonu açıklaması!
Naci Görür'den 17 Ağustos'un 27. yılında sert uyarı!
Gülistan Doku sevk yazısı ortaya çıktı!
AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 17 Ağustos'un 27. yılında ezber bozan Marmara uyarısı!
MTV tahsilatında tarihi rakam açıklandı
Çok Okunanlar
6 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?
Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altında ibre tersine döndü! Dev Bankadan kritik tahmin Altında ibre tersine döndü! Dev Bankadan kritik tahmin