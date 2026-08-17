İstanbul'da dev kriptolu dolandırıcılık operasyonu: 36 suç kayıtlı çete lideri dahil 13 tutuklama!

Kendilerini telefonla aradıkları bir şirket sahibine "banka güvenlik koordinatörü" olarak tanıtıp yönlendirmelerle 20 milyon 875 bin 215 TL ile 39 bin avroyu ele geçiren şebeke, polisin titiz takibiyle çökertildi. Paraları iz kaybettirmek için kripto para Tether'e çeviren şebekenin 13 üyesi tutuklandı.

HİYERARŞİK ÇETE YAPISI DEŞİFRE EDİLDİ: 13 TUTUKLAMA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu; organizatörler, üst aracılar, hesapçılar, kuyumcular ve kripto para transfercilerinden oluşan organize suç ağı deşifre edildi:

İlk Operasyon (10 Ağustos): Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İkinci Dalga Operasyon (13 Ağustos): 36 ayrı suç kaydı bulunan şebeke organizatörü T.G.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Kontrol: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

DOLANDIRDIKLARI PARAYI TETHER'E ÇEVİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güvenlik kamerası kayıtları ve dijital incelemeler, zanlıların mağdur iş insanından çaldıkları milyonlarca lirayı ve ziynet eşyalarını önce döviz bürolarında bozdurduklarını, ardından dijital cüzdanlara aktararak kripto para birimi Tether (USDT) cinsine dönüştürdüklerini ortaya koydu. O anlar anbean kameralara yansıdı.