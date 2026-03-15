İstanbul’da dev narkotik darbesi: Yarım tondan fazla zehir ele geçirildi

Küçükçekmece’de 4 tıra düzenlenen suçüstü operasyonda, yurt dışından getirilen 527 kilo 475 gram uyuşturucu yakalandı.

Toygu Ökçün
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik ve İstihbarat şubelerinin koordineli çalışması sonucu, yurt dışından getirilen yüklü miktardaki uyuşturucunun izi sürüldü. Teknik ve fiziki takibe alınan 4 tırın Küçükçekmece’de alıcılarla buluştuğu anda düğmeye basan ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 527 kilo 475 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

7 ZANLI GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de bulunduğu toplam 7 zanlı gözaltına alınırken, zehir tacirlerinin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.

Sinpaş Reserve Marmaris
