İstanbul’da dev narkotik darbesi: Yarım tondan fazla zehir ele geçirildi

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik ve İstihbarat şubelerinin koordineli çalışması sonucu, yurt dışından getirilen yüklü miktardaki uyuşturucunun izi sürüldü. Teknik ve fiziki takibe alınan 4 tırın Küçükçekmece’de alıcılarla buluştuğu anda düğmeye basan ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 527 kilo 475 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

7 ZANLI GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de bulunduğu toplam 7 zanlı gözaltına alınırken, zehir tacirlerinin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.