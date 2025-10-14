İstanbul’da dev “POS vurgunu”! 1,3 milyar liralık kara para trafiği ortaya çıkarıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu, Fatih Laleli merkezli Dağ Grup şirketi çatısı altında faaliyet gösteren organize bir suç ağına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eş zamanlı olarak sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda adrese baskın düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, banka dekontları ve şirket kayıtlarına el konuldu.

YASA DIŞI POS AĞIYLA 47 MİLYAR LİRALIK SAHTE İŞLEM

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, banka kayıtları ve kamera görüntülerine göre şüphelilerin başta Libya olmak üzere bazı yabancı ülkelerle para alışverişini kendi şirketleri üzerinden yönettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yasa dışı yollarla ele geçirdikleri yabancı banka kartlarını Türkiye’deki POS cihazlarında sahte işlemlerle kullandıkları, bu yöntemle 47 milyar lirayı aşkın işlem hacmi oluşturdukları belirlendi.

Savcılığın tespitine göre, bu işlemlerden alınan komisyonlar aracılığıyla toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildi.

KARA PARAYI AKLAMAK İÇİN SAHTE FATURA VE ŞİRKET ZİNCİRİ

Soruşturma kapsamında, elde edilen gelirlerin yasal ticari faaliyet izlenimi vermek amacıyla şirket hesaplarına aktarılması için sahte faturalar düzenlendiği, defter kayıtlarında manipülasyonlar yapıldığı ve paraların sistem üzerinden temizlenerek aklandığı belirlendi.

Yetkililer, Dağ Grup’a bağlı şirketlerin, yasa dışı kazançları meşru ticari gelir gibi göstermek için çeşitli muhasebe oyunlarına başvurduğunu aktardı.

Savcılığın açıklamasında, suç gelirlerinin fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı ve bu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı bilgisi yer aldı.

Soruşturma kapsamında sulh ceza hâkimliğince alınan karar doğrultusunda, şüphelilere ait toplam 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklar dahil tüm mal varlıklarına el konuldu.

Gözaltına alınan 60 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü, aralarında şirket yöneticileri, muhasebeciler ve para transferinde görev alan aracılar bulunduğu öğrenildi.