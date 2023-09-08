İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 10 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Şişli ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak İdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen operasyonda yapılan arama sonucunda çok sayıda örgütsel dökumana ve dijital materyale el konuldu.