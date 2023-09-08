İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel dökumana ve dijital materyale el konuldu.

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 10 gözaltı
Son Güncelleme:

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Şişli ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak İdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen operasyonda yapılan arama sonucunda çok sayıda örgütsel dökumana ve dijital materyale el konuldu.

# İstanbul # dhkpcc # istanbul
Çok Okunanlar
Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi
Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
İstanbul'da 5 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde saat kaça kadar su kesintisi bekleniyor
İstanbul'da 5 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde saat kaça kadar su kesintisi bekleniyor
İstanbul'a yağmur yaradı mı? 8 Eylül günü barajların doluluk oranı...
İstanbul'a yağmur yaradı mı? 8 Eylül günü barajların doluluk oranı...
AK Parti'den 2024 yılı yerel seçim öncesi hamle!
AK Parti'den 2024 yılı yerel seçim öncesi hamle!
Öne Çıkanlar 🇹🇷 Perinçek Türkiye’nin Potansiyelini Değerlendirdi 2030’da Beşinci Ekonomi Nasıl Oldu [Resmi Rapor] 🇹🇷 Perinçek Türkiye’nin Potansiyelini Değerlendirdi 2030’da Beşinci Ekonomi Nasıl Oldu [Resmi Rapor] Halka arzdan hisse almak hakkında detaylar Halka arzdan hisse almak hakkında detaylar