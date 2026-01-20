İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen süreçte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Yürütülen üç ayrı soruşturma dosyası kapsamında güvenlik güçleri titiz bir çalışma yürüttü. "Sol marjinal silahlı terör örgütlerinin" finansman kaynaklarını kurutmaya yönelik yapılan çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile örgütsel yapı şemaları mercek altına alındı. Elde edilen bulgular ve yapılan tespitler doğrultusunda operasyonun rotası Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe ilçeleri olarak belirlendi.

NAKİT PARA OYUNU BOZULDU

Soruşturma dosyasında şüphelilerin izlediği yöntemlere dair çarpıcı detaylar yer aldı. Zanlıların, yurt dışından gönderilen paraların takibini zorlaştırmak ve iz kaybettirmek amacıyla bu fonları nakit olarak dolaşıma soktukları tespit edildi. Bu paraların, cezaevinde bulunan örgüt üyelerini ve yakınlarını kollamak, örgütsel bağlılığı diri tutmak amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

Operasyon sonucunda haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise delil niteliği taşıdığı değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu.