İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 5 gözaltı

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 5 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, terör örgütünün son dönemde eylem arayışında olduğu, örgütün kullandığı evlerde silah, mühimmat ile dokümanların bulunduğu, gizli bölmelerin olduğu ve adli makamlarca aranan örgüt mensuplarının olabileceği belirlendi.

Ekipler, Sarıyer'de tespit ettikleri 15 adrese düzenledikleri operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, tablet, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, 2 gaz maskesi ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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