İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek!

Elektrikler gitti mi? Elektriklerin ne zaman gelecek sorularının içeriği merak konusu oldu. 24 Ocak Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebiliyoruz.