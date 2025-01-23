İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek!
BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 24 Ocak 2025 günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler.
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Elektrikler gitti mi? Elektriklerin ne zaman gelecek sorularının içeriği merak konusu oldu. 24 Ocak Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebiliyoruz.
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