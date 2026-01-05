İstanbul'da faili meçhul yok: 2021'den bu yana tüm cinayetler aydınlatıldı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 2025 yılı boyunca sorumluluk sahasında gerçekleşen tüm cinayet vakalarını çözüme kavuşturdu.

Ekipler, kent genelinde 307 kişinin yaşamını yitirdiği toplam 291 olayın faillerini belirleyerek, dosyaları tek tek aydınlattı.

4 YILDIR FAİLİ MEÇHUL YOK

2021 yılından bu yana İstanbul’da işlenen cinayetlerin faillerini tespit etme başarısını sürdüren polis, 2025 yılında da geleneği bozmadı ve hiçbir dosyayı faili meçhul bırakmadı. Emniyet güçleri, olay yeri inceleme, binlerce saatlik güvenlik kamerası analizi ile teknik ve fiziki takip yöntemlerini kullanarak 7/24 sahada görev yaptı. Bu çalışmalar neticesinde 291 olayın şüphelilerinin kimlikleri eksiksiz şekilde saptandı.

500'Ü AŞKIN TUTUKLAMA

Yürütülen operasyonlar kapsamında cinayet şüphelisi olarak belirlenen 761 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 526'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin bir kısmı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemelerde kurbanların 155'inin ateşli silahla, 65'inin bıçakla ve 6'sının tornavida benzeri delici aletlerle öldürüldüğü belirlendi. Ayrıca 37 kişinin darbedilerek, 3 kişinin boğularak ve 2 kişinin yüksekten atılarak hayattan koparıldığı tespit edildi. Kayıtlara geçen diğer vakalarda ise 2 kişinin kasten araçla çarpılarak, bir kişinin ise üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Diğer vakalarda ise farklı yöntemlerin kullanıldığı belirtildi.