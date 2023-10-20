İstanbul'da FETÖ Operasyonu! 21 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 24 şüphelinin 21'i yakalanırken 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da FETÖ Operasyonu! 21 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak İstanbul'da da umhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma yürüttü.

Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı!

Yürütülen soruşturma kapsamında, 24 şüphelinin örgüte ait gaybubet evlerinde kaldığı değerlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı üzerine şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, diğer 3 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # operasyon # fetö
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