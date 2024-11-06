İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyada övücü paylaşımlarda bulunan ve örgütün propagandasını yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul'da birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 8 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi